Son Mühür- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Yunus Akgün’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, mücadeleden 5-1’lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Gol sevinci yanlış yorumlandı

Yunus Akgün’ün attığı gol sonrası yaptığı sevinç hareketi, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bazı iddialara göre bu hareket, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na gönderme niteliği taşıyordu. Ancak kısa süre içinde bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

“Kerem ile ilgisi yok”

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Yunus Akgün’e yakın bir arkadaşına dayandırdığı bilgiyi paylaştı. Buna göre Akgün’ün gol sevinci, Kerem Aktürkoğlu’na yönelik bir mesaj değildi. Arkadaşı, bu hareketin tamamen farklı bir kaynaktan esinlenerek planlandığını aktardı.

Laudrup’tan ilham aldı

Gol sevincinin sırrı ise Danimarka futbolunun efsane ismi Brian Laudrup’a uzanıyor. Yunus Akgün’ün yakın çevresinden aktarılan bilgiye göre futbolcu, 1998 Dünya Kupası’nda Brezilya’ya gol atan Laudrup’un sevinç hareketinden ilham aldı. Arkadaşı, “Bu hareketi daha önce planlamıştık” diyerek yanlış algıyı netleştirdi.