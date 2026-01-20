Fenerbahçe, mali yapısını güçlendiren önemli bir adımı daha geride bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, Bankalar Birliği kapsamında yer alan tüm borçlarını kapattığını ve söz konusu finansal yapıdan resmen çıktığını duyurdu.

Bankalar Birliği süreci sona erdi

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Bankalar Birliği anlaşmasının bugün itibarıyla tamamen sonlandırıldığı belirtildi. Böylece Fenerbahçe, uzun süredir devam eden yapılandırma sürecini tamamlayarak finansal anlamda yeni bir döneme girmiş oldu.

“Mali bağımsızlık için önemli bir eşik”

Açıklamada, atılan bu adımın kulübün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Yönetim, bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe’nin kendi kaynaklarıyla daha güçlü bir ekonomik yapı kurma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Emek verenlere teşekkür mesajı

Sarı-lacivertli kulüp, sürecin tamamlanmasında katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Yapılan açıklamada, camiaya hayırlı olması temennisinde bulunularak, bu sürecin Fenerbahçe adına yeni fırsatların kapısını aralayacağı ifade edildi.

Yeni dönemde hedef sürdürülebilir başarı

Bankalar Birliği’nden çıkışla birlikte Fenerbahçe’nin, sportif hedeflerini mali disiplinle birlikte yürütmesi bekleniyor. Kulüp, borç yükünden arınmış yapısıyla hem saha içinde hem de saha dışında daha güçlü bir gelecek hedefliyor.