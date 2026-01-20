Ligdeki çıkışını Avrupa'ya da taşımak isteyen Fenerbahçe, taraftarının önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada 3 puan hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, son olarak Brann deplasmanından 4-0'lık net bir galibiyetle döndü. İngiliz ekibine karşı alınacak galibiyet, Sarı Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki yolculuğunda belirleyici olacak.

Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesi 22 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Chobani Stadyumu'nda (Şükrü Saracoğlu) oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki puan durumu nasıl?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 6 maçta topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, doğrudan son 16 turuna yükselmek için ilk 8'e girmeyi hedefliyor. Bu nedenle Aston Villa karşılaşması hem puan tablosu hem de moral açısından büyük önem taşıyor. Son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, bu ivmeyi sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de kimler eksik?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek. UEFA kurallarına göre lig aşamasının son iki haftası öncesinde transfer edilen futbolcular mevcut Avrupa listesine dahil edilemiyor. Ayrıca John Duran kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta sahada olamayacak. Sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski (kasık), Archie Brown (ayak parmağı) ve Levent Mercan (kas yırtığı) da kadroda yer almıyor.

Aston Villa'da eksik oyuncular kimler?

İngiliz ekibinde Ross Barkley diz sakatlığı, Amadou Onana ise arka adele sakatlığı nedeniyle Kadıköy deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Aston Villa maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; Alvarez, İsmail, Asensio; Kerem Aktürkoğlu, Musaba, Talisca

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Lindelöf, Digne; Bogarde, Tielemans; Guessand, Rogers, Watkins

Fenerbahçe ile Aston Villa daha önce kaç kez karşılaştı?

İki takım tarihte 2 kez karşı karşıya geldi. Her iki maçı da Aston Villa kazandı. İngiliz ekibi bu karşılaşmalarda 4-0 ve 2-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu kötü istatistiği kendi evinde kırmak ve tarihi değiştirmek için mücadele edecek.

Aston Villa nasıl bir takım?

Aston Villa, Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri. Kadrosunda Watkins, McGinn ve Tielemans gibi yıldız isimler bulunan İngiliz ekibi, Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer alıyor. Villa, bu sezon hem ligde hem Avrupa'da iddialı bir performans sergiliyor. Kadıköy'deki mücadele, her iki takım için de kritik bir sınav niteliği taşıyor.