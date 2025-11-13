Fenerbahçe, bazı basın organlarında yayımlanan ve geçmiş yönetim kurulu üyelerinin istifalarını soruşturmayla ilişkilendiren haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek konuyla ilgili yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.

Kulüpten “rutin istifa” vurgusu

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında, halka açık yapıdaki Futbol A.Ş.’nin yönetim kurulu yapısına dikkat çekildi.

Kulüp, söz konusu haberlerde istifaların “yürütülen bir soruşturma kapsamında gösterilmesinin” gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.’deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.”

“Tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı”

Fenerbahçe, yapılan haberlerdeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Açıklamada:

“Bu tür haberler tamamen asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır.”

denilerek, bahsi geçen istifaların doğal yönetim değişiklikleri kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Kulüp ayrıca, geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinin resmi olarak istifalarını sunduğunu ve yeni atamaların tamamlandığını hatırlattı.

Yasal süreç başlıyor: “Yarın suç duyurusunda bulunacağız”

Fenerbahçe, iddiaların kulübün kurumsal itibarına zarar verdiğini ve yasal adımların atılacağını açıkladı.

Açıklamanın son bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaktır.”

Kulübün bu hamlesiyle birlikte asılsız haberleri yayan medya kuruluşlarının hukuki süreçle karşı karşıya kalması bekleniyor.