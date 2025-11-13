Şampiyonlar Ligi’nde son üç maçını kazanarak bir üst tur için güçlü bir konuma gelen Galatasaray, Avrupa’daki ivmesini ara transfer politikasına da yansıtmak üzere hazırlık yapıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kadroyu güçlendirmek için geniş kapsamlı bir transfer planı üzerinde çalışıyor.

Galatasaray’ın gündeminde Ademola Lookman var

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray’ın listesinde öne çıkan isim, Atalanta forması giyen Ademola Lookman oldu.

TRT Spor’un haberine göre sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için 40 milyon euroya yakın bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Lookman ile yaz transfer döneminde de ciddi şekilde ilgilenmiş ancak şartlar oluşmadığı için süreci tamamlayamamıştı.

Orta sahaya güçlü dokunuş: Onyedika, Çalhanoğlu ve Anguissa

Galatasaray’ın yalnızca hücum hattı değil, orta saha bölgesi için de geniş bir aday listesi bulunuyor.

Gündemdeki isimler arasında:

Raphael Onyedika (Club Brugge)

Hakan Çalhanoğlu

Frank Anguissa

yer alıyor.

Özellikle merkez orta sahada dinamizmi artıracak bir oyuncunun alınması, teknik ekibin öncelikleri arasında gösteriliyor.

Stoper transferinde dört aday öne çıkıyor

Savunma hattı için de alternatifler belirleyen sarı-kırmızılılar, stoper bölgesini güçlendirmek amacıyla dört isim üzerinde çalışıyor:

Mohammed Salisu

Strahinja Pavlovic

Calvin Bassey

Lucas Beraldo

Galatasaray yönetimi, Avrupa’daki fikstür yoğunluğunu da hesaba katarak savunma hattında rotasyonu genişletmeyi hedefliyor.