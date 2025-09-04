Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği devam ederken kulüpte yoğun bir trafik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim, kısa süre içinde yeni hocayı belirlemek için yoğun mesai harcıyor.

Listeye yeni isimler eklendi

TRT Spor’un haberine göre, yönetim teknik direktör adayları arasına yeni isimler ekledi. Kulüp, farklı profillerdeki hocalarla temaslarını sürdürürken, görüşmelerin 1-2 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

Karar hafta başında

Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda hafta başı itibarıyla kesin kararın verilmesi bekleniyor. Yönetim, takımı yeni sezona hazırlayacak ismi kısa sürede açıklamayı planlıyor.

Yoğun mesai devam ediyor

Kulüp kaynakları, görüşmelerin titizlikle yürütüldüğünü ve taraftarların beklentilerini karşılayacak bir isim üzerinde çalışıldığını ifade ediyor. Yeni teknik direktörün belirlenmesiyle birlikte transfer stratejisinin de şekilleneceği vurgulanıyor.