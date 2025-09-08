Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun ayrılmasının ardından teknik direktör sorununu çözmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco öne çıkıyor. 39 yaşındaki Tedesco, görev aldığı kulüplerde hücum futbolunu benimsemesi ve hızlı sonuç almasıyla dikkat çekiyor.

Domenico Tedesco’nun Kariyer Başarıları

Kariyerine Erzgebirge Aue’de başlayan Tedesco, kısa sürede dikkat çekti ve Schalke 04 tarihinin en genç teknik direktörü oldu. Schaalke ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Ardından Spartak Moskova’da tarihinin en genç teknik direktörü olarak görev aldı. Leipzig döneminde takım ligi 11’inci sırada tamamlarken DFB-Pokal’ı kazanarak ligi 4’üncü sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi hakkı elde etti.

Belçika Milli Takımı’nda da görev alan Tedesco, 16 ay boyunca mağlubiyet yüzü görmedi ve EURO 2024’te takımını namağlup gruptan çıkardı. Genç yaşına rağmen elde ettiği bu başarılar, sarı-lacivertli yönetimin Tedesco’yu ön plana çıkarmasında etkili oldu.

İsmail Kartal Neden Bekletiliyor?

Fenerbahçe yönetimi, daha önce üç kez göreve getirdiği İsmail Kartal’ı ikinci planda tutuyor. Başkan Ali Koç, yönetim kuruluna “Daha önce üç kez getirdik, yine mi göreve getireceğiz?” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak Tedesco ile anlaşma sağlanamaması durumunda ibrenin yeniden Kartal’a dönebileceği belirtiliyor.