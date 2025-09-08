Son Mühür- “Cengiz Ünder gibi bir oyuncu yok oldu. Cengiz'i ver bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam, onu da öyle yaparım.” açıklamasıyla dikkati çeken Sergen Yalçın, çok istediği Cengiz Ünder'e kavuştu.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin uzağında kaldığı için kadroya girmekte zorlanan Cengiz Ünder için Fenerbahçe'yle Beşiktaş kulübü arasında anlaşma sağlandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada,

''Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.

Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' bilgisi paylaşıldı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise,

''Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.'' ifadelerine yer verildi.