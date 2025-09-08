Son Mühür - Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör tercihinin büyük olasılıkla yabancı bir isim olacağını açıkladı. Akın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede kararın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti.

"Yabancı teknik direktör muhtemel"

Akın, katıldığı televizyon programında yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunda yönetim olarak tereddüt yaşadıklarını belirterek, “Sanıyorum yabancı olacak. Bugün ya da en geç yarın resmen açıklanır” dedi.

Mourinho seçimi tartışma yarattı

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen, CNBC-e canlı yayınında daha önce gündeme gelen Jose Mourinho tartışmasına değinerek, “Mourinho bir seçim kazasıdır. O dönem yaşanan bir yanlış tercihti” ifadelerini kullandı. Akın ise söz konusu açıklamaya destek vererek, “Yeni kazalar yaşanmasın” yorumunu yaptı.