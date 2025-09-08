Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla “Filenin Sultanları”, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvanın ardından İstanbul Havalimanı’na dönen milli voleybolcular, çok sayıda taraftarın sevgi gösterileriyle karşılandı.

Üstündağ: “Olimpiyatlarda kürsü istiyoruz”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, havalimanında yaptığı açıklamada, “Takımımız ilk kez Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda da kürsüde yer alarak ülkemize bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Santarelli: “Hayalimizi gerçekleştirdik”

Başantrenör Daniele Santarelli ise yaz boyunca yoğun çalıştıklarını belirterek, “Bu yolun başında bir hayalimiz vardı. Onu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Şampiyonluğu kaçırdığımız için üzgünüz ama başardıklarımızdan dolayı gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Eda Erdem: “Hayallerimizin ötesindeyiz”

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar da tarihi başarıya ilişkin, “Biz bu turnuvaya madalya hedefiyle gittik. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Bu takımın önü çok açık. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz” dedi.