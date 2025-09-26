Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde ilk maçını Trabzonspor karşısında 1-0 kazanarak camiayı umutlandırdı. Ancak sonraki üç maçta alınan 2 beraberlik ve 1 yenilgi, zirve yarışında ciddi kayıplara yol açtı. Kadıköy’de Alanyaspor karşısında son dakikada gelen golle 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, ardından 10 kişi kalan Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb deplasmanında alınan 3-1’lik mağlubiyet ise yönetimde sabır taşını düşürdü.

Kritik toplantı yapıldı

Zagreb dönüşünde yapılan toplantıya Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Tedesco ve futbolun başındaki isim Devin Özek katıldı. Görüşmede son haftalardaki kötü gidişat, oyuncuların performansı ve takım içindeki sorunlar masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki teknik adamın geleceği artık “pamuk ipliğine bağlı”. Yönetimde bazı isimler Tedesco’ya zaman tanınmasını savunsa da çoğunluk, ayrılık kararının doğru olacağı görüşünde.

Aykut Kocaman ismi öne çıkıyor

Yönetimin büyük bölümü takımın yerli bir teknik adama emanet edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu noktada en güçlü adayın Aykut Kocaman olduğu öğrenildi.

Başkan Saran’ın kurmaylarıyla yapacağı yeni toplantılar sonrası nihai kararını vermesi bekleniyor. Süper Lig’de pazar günü Kadıköy’de oynanacak Antalyaspor karşılaşması, Tedesco’nun son şansı olabilir.