Son Mühür - Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’da antrenmanda çıkan kavga, krize dönüştü. Oyuncular arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör olayların ortasında kalınca, istifa etme kararı aldı. Maribor’da tansiyon bir anda yükseldi.
Hocayı yumrukladılar
Sloven basını Ekipa24’ün aktardığına göre, Maribor’un oyuncuları Omar Rekik ile eski Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh antrenman sırasında tartıştı ve olay kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Müdahale etmeye çalışan teknik direktör Radomir Djalovic ise araya girerken darbe aldı.
Takımdan ayrıldı
Göreve geleli henüz 15 gün olan Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic, yaşanan kavganın ardından durumu “Büyük bir saygısızlık” olarak değerlendirerek istifa etti. Tuğberk Tanrıvermiş’in ayrılığı sonrası Djalovic’le yola devam eden Maribor’da bu gelişme, kulübün geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.