Son Mühür - Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’da antrenmanda çıkan kavga, krize dönüştü. Oyuncular arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör olayların ortasında kalınca, istifa etme kararı aldı. Maribor’da tansiyon bir anda yükseldi.

Sloven basını Ekipa24’ün aktardığına göre, Maribor’un oyuncuları Omar Rekik ile eski Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh antrenman sırasında tartıştı ve olay kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Müdahale etmeye çalışan teknik direktör Radomir Djalovic ise araya girerken darbe aldı.

Takımdan ayrıldı