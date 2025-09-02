Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar İspanya’nın Girona Kulübü’ne kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon 32 maçta oynadı

30 yaşındaki kaleci, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maçta görev aldı.

Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı’nda da düzenli olarak forma giyiyor ve 2022 Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkat çekmişti.