Son Mühür- Eylül ayında kongresini gerçekleştirecek olan Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi kapandı.

Kariyerinde 26 Avrupa kupası bulunan ve dünyanın en ünlü teknik direktörleri arasında yer alan Mourinho’yla hem yönetim hem de taraftar ilişkilerinde son dönemde sorunlar yaşandığı konuşuluyordu.

300 milyon avro bedelli bir takımı yönetmesine rağmen Şampiyonlar Ligi’ne kalamayan Mourinho, Türkiye kariyerini kupasız kapatmak zorunda kaldı.

Mourinho’nun yerine kimin geleceği konusunda ise Fenerbahçe yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ali Koç'a Kartal çağrısı...

Ancak ibre İsmail Kartal’dan yana görünüyor.

Fenerbahçe’deki futbolculuk döneminin ardından iki kez takımın başına gelen Kartal, özellikle oynattığı hücum futbolu nedeniyle taraftarlar tarafından tercih edilen bir isim olarak öne çıkıyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe yönetimi içinde bazı yöneticilerin Ali Koç’a İsmail Kartal ismini önerdiğini yazdı.

En son İran’ın Persopolis takımını çalıştıran İsmail Kartal’ın göreve gelmesi halinde Fenerbahçe’de Mourinho’ya görevi devreden Kartal, Mourinho’dan görevi tekrar almış olacak.

İsmail Kartal 2 Temmuz tarihinde Persopolis kulübüyle yollarını ayırdığını açıklamıştı.