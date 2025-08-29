Son Mühür- Dünyanın en ünlü teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’yle olan birlikteliği son buldu.

Şampiyonlar Ligi için Benfica karşısında istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de oklar Mourinho’nun üzerine çevrilmişti.

Başarısız sonuçlar kadar sahadaki oyundan da memnun olmayan Fenerbahçe taraftarlarının baskısı sonrası Ali Koç yönetimi harekete geçerek kariyerinde 26 Avrupa kupası olan tecrübeli teknik direktörle yolları ayırma kararı aldı.

Resmi duyuruda şu mesaj verildi.