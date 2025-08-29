Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer dönemi kısa sürdü. Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne’a elenmesinin ardından Norveçli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

223 gün görevde kaldı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın göreve gelmesinin ardından 18 Ocak 2025’te imza atan Solskjaer, 223 gün takımın başında kaldı. 52 yaşındaki teknik adam, 29 resmi maçta görev yaptı.

Avrupa’da erken veda

Beşiktaş, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk’e elenmiş, Konferans Ligi’nde ise St Patrick’i geçerek play-off turuna yükselmişti. Ancak Lausanne karşısında 1-1 ve 0-1’lik skorlarla Avrupa defterini kapattı.

Derbilerde dikkat çekti

Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0, Galatasaray’ı ise evinde 2-1 mağlup ederek dikkat çekti. Bu sonuçlarla siyah-beyazlılar uzun yıllar sonra derbi serilerine son verdi.

Kupada çeyrek final

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda eden Beşiktaş, Göztepe’ye 3-1 mağlup olarak kupadan elendi. 2025-2026 sezonunda 7 resmi maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 12 gol yiyerek kalesini kapatmayı başaramadı.