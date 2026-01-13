Son Mühür - Sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun yönetime ilettiği raporda orta saha takviyesi ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe’nin N’Golo Kanté üzerinde yoğunlaştığı iddia edildi.

Transfer ne aşamada?

Spor yazarı Samet Çayır’ın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe’de Fred’in ayrılması durumunda N’Golo Kanté, orta saha transferinde en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor. Yönetimin bu olasılığı göz önünde bulundurarak yıldız futbolcunun durumunu yakından izlediği ifade ediliyor. Kulislerde yer alan iddialara göre Kanté’ye resmi bir teklif sunulduğu konuşulsa da, Fenerbahçe cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir doğrulama gelmedi.

Arabistan temsilcisi Al-Ittihad’da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 karşılaşmada görev alıp 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin, gerekli şartların oluşması halinde Kanté transferi için somut hamleler yapabileceği belirtilirken, tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin 4,5 milyon euro olduğu kaydediliyor.