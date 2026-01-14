Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceição’nun, Kanté’nin geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya “Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Takımda kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için mücadele etmesi gerekiyor” şeklinde yanıt verdiği anımsatıldı.

Sky Sport’un aktardığına göre Fenerbahçe, Kanté’ye Al Ittihad’daki kazancına kıyasla yüzde 70-80 oranında daha düşük bir maaş teklif etti ve Fransız oyuncu bu öneriyi kabul etti. Haberde, Kanté’nin Suudi ekibinde yıllık 25 milyon euro kazandığı, sarı-lacivertlilerin ise 7 milyon euro artı bonuslar seviyesinde bir ücret sunduğu öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe’nin bonservis için Al Ittihad’a 8 milyon euro ödeme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Transfer sürecinin, iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonucuna göre netlik kazanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor