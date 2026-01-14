Son Mühür - Fenerbahçe’nin N’Golo Kanté transferinde ciddi bir aşama kaydettiği iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin Dubai’de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Fransız futbolcuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı, transfer sürecinin ise Al Ittihad ile yapılacak bonservis görüşmelerine kaldığı belirtildi.
Anlaştıkları öne sürüldü
Fenerbahçe’nin N’Golo Kanté ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız yıldızın 2,5 yıllık sözleşmeye onay verdiği ifade edilirken, görüşmelerin Ertan Torunoğulları ile Devin Özek tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Transferin tamamlanabilmesi için Fenerbahçe’nin Al Ittihad ile bonservis konusunda uzlaşması gerektiği kaydedilirken, Suudi ekibinin bonservis bedeli talep ettiği ve oyuncunun şu aşamada bedelsiz ayrılmasının mümkün görünmediği vurgulandı.
Sergio Conceição ne dedi?
Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceição’nun, Kanté’nin geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya “Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Takımda kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için mücadele etmesi gerekiyor” şeklinde yanıt verdiği anımsatıldı.
Sky Sports'un iddiası
Sky Sport’un aktardığına göre Fenerbahçe, Kanté’ye Al Ittihad’daki kazancına kıyasla yüzde 70-80 oranında daha düşük bir maaş teklif etti ve Fransız oyuncu bu öneriyi kabul etti. Haberde, Kanté’nin Suudi ekibinde yıllık 25 milyon euro kazandığı, sarı-lacivertlilerin ise 7 milyon euro artı bonuslar seviyesinde bir ücret sunduğu öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe’nin bonservis için Al Ittihad’a 8 milyon euro ödeme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Transfer sürecinin, iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonucuna göre netlik kazanacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor
Kanté’nin maaş indirimi teklifini kabul etmesinde, Fenerbahçe’nin son dönemdeki transferleri, elde edilen sonuçlar ve kulübün hedeflerinin etkili olduğu iddia edildi. Haberde, oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alabilme hedefi doğrultusunda düzenli forma şansı ve görünürlük açısından Fenerbahçe’ye sıcak baktığı vurgulandı. Ayrıca Başkan Sadettin Saran’ın ara transfer dönemiyle ilgili “En az bir transferin bugün ya da yarın tamamlanmasını bekliyoruz” açıklaması yeniden gündeme geldi.