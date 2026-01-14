İspanyol devinde Xabi Alonso dönemi kapandı. Kulüp yönetimi, altyapıdan yetişen ve Castilla ekibini çalıştıran Alvaro Arbeloa’yı A takımın teknik direktörlüğüne getirdi. Arbeloa’nın göreve başlamasıyla birlikte takım içi dengelerin ve kadro planlamasının yeniden şekillenmesi öngörülüyor.

Yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın Jose Mourinho’ya duyduğu hayranlık ve futbol anlayışına olan yakınlığı, İspanya’da geniş şekilde tartışıldı. Arbeloa’nın geçmişte yaptığı açıklamalarda kendisini “Mourinhista” olarak nitelendirdiği hatırlatılırken, bu bakış açısının takımda disiplin ve sertlik vurgusunu öne çıkarabileceği yorumları yapılıyor.

Güler için yeni dönem başlıyor