Son Mühür - Real Madrid’de Süper Kupa’nın ardından teknik direktör değişimine gidildi. Xabi Alonso ile yollar ayrılırken, takımın yeni teknik patronu Alvaro Arbeloa oldu. Arbeloa’nın Jose Mourinho’ya olan yakınlığı ve “Mourinhista” olarak anılması, Arda Güler’in yeni dönemdeki rolü ve forma mücadelesi açısından öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Teknik direktör değişti
İspanyol devinde Xabi Alonso dönemi kapandı. Kulüp yönetimi, altyapıdan yetişen ve Castilla ekibini çalıştıran Alvaro Arbeloa’yı A takımın teknik direktörlüğüne getirdi. Arbeloa’nın göreve başlamasıyla birlikte takım içi dengelerin ve kadro planlamasının yeniden şekillenmesi öngörülüyor.
Kendisini "Mourinhista" olarak tanımlıyor
Yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın Jose Mourinho’ya duyduğu hayranlık ve futbol anlayışına olan yakınlığı, İspanya’da geniş şekilde tartışıldı. Arbeloa’nın geçmişte yaptığı açıklamalarda kendisini “Mourinhista” olarak nitelendirdiği hatırlatılırken, bu bakış açısının takımda disiplin ve sertlik vurgusunu öne çıkarabileceği yorumları yapılıyor.
Güler için yeni dönem başlıyor
Arda Güler’in daha önce Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso gibi daha esnek yönetim anlayışına sahip teknik direktörlerle görev yaptığı hatırlatılırken, Alvaro Arbeloa’nın disiplin ağırlıklı ve net tercihleriyle öne çıkan tarzının genç oyuncunun forma mücadelesini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor. Arbeloa’nın göreve başlamasıyla Real Madrid’de rekabetin yükselmesi, kadro içindeki hiyerarşi ile oyuncu rollerinin yeniden belirlenmesi bekleniyor. Arda Güler’in bu dönemde alacağı süre ve sahadaki konumu ise yeni teknik ekibin yaklaşımı doğrultusunda yakından takip edilecek.