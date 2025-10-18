Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, savunma oyuncusu Gideon Jung’un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceğini açıkladı. Sezon başında takıma katılan Jung’un boyun fıtığı ameliyatı geçirdiği ve 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten resmi açıklama

Kayserispor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce servikal disk hernisi (boyun fıtığı) nedeniyle kuvvet kaybı yaşayan sporcumuzun konservatif tedaviye yanıt vermemesi üzerine 14 Ekim 2025 tarihinde ameliyat edilmiştir. Oyuncumuzun sahalara dönüş süresi yaklaşık 10-12 hafta olarak öngörülmektedir.”

Jung’un ameliyatının başarılı geçtiği, rehabilitasyon sürecinin kulüp sağlık ekibi gözetiminde devam edeceği belirtildi.

Majid Hosseini’den sevindiren haber

Kayserispor’da sakatlık kabusu yaşayan bir diğer isim Majid Hosseini ise sahalara dönmeye hazırlanıyor. Başakşehir maçında yaşadığı aşil tendonu iltihabı nedeniyle 7 maçtır forma giyemeyen İranlı stoperin antrenmanlara başladığı açıklandı.

“Sağ aşil tendiniti şikayeti olan oyuncumuz 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren kontrollü olarak takım antrenmanlarına başlamıştır. Tedavisi sağlık ekibimiz tarafından sürdürülmektedir.”

Savunmada eksikler can sıkıyor

Kayserispor’da iki savunma oyuncusunun birden uzun süreli sakatlık yaşaması teknik ekibi zor durumda bıraktı. Jung’un sezonun ilk yarısını kaçırması beklenirken, Hosseini’nin ise milli aradan sonra tam kadro antrenmanlara katılması planlanıyor.