Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, 12 Eylül’e kadar orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Edson Alvarez ve Marco Asensio sonrası yeni hedef

TRT Spor’un haberine göre yönetim, bu bölgeye Edson Alvarez ve Marco Asensio’yu transfer ederek önemli adımlar atmıştı. Ancak orta sahadaki rekabeti artırmak isteyen kulüp, Fred ile forma mücadelesine girecek bir ismi daha kadroya katmak istiyor.

Yves Bissouma yeniden gündemde

Daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan Yves Bissouma’nın yeniden transfer listesinde olduğu öğrenildi. Olası bir anlaşma durumunda, oyuncunun UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alamayacağı, ancak Fenerbahçe’nin turnuvada yoluna devam etmesi halinde listeyi güncelleyebileceği aktarıldı.

Teknik direktör açıklaması bekleniyor

Transfer çalışmalarının yanı sıra sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörünü de hafta başında duyurmayı planlıyor. Yönetimin açıklaması, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.