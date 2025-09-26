Son Mühür - Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevden ayrılabileceği söylentileri gündeme gelirken, sarı-lacivertli camiada olası yeni teknik direktör adayları da tartışılmaya başlandı.

Ersun Yanal ismi öne çıkıyor

Son dönemde ayrılık ihtimali gündemde olan Tedesco'nun yerine, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve takımı en son şampiyon yapan Ersun Yanal'ın isimleri ön plana çıkıyor.

Sadettin Saran'a mesaj

Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Ersun Yanal’ın, aracılar yoluyla Başkan Sadettin Saran’a “göreve hazırım” mesajı ilettiği iddia edildi. Bu gelişme, camiada hem heyecan hem de beklenti yaratırken, yönetimin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.