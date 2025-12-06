Son Mühür - 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta mücadelesi olan Yeni Malatyaspor–Isparta 32 Spor karşılaşması, nadir rastlanan bir durumla gündeme geldi. Malatya ekibi, ceza ve sakatlıklar sebebiyle sahaya yalnızca 7 futbolcuyla çıkabildi. TFF’nin bahis soruşturması sonucunda 7 oyuncuya verilen hak mahrumiyeti cezaları, mevcut sakat oyuncularla birleşince takımın tam kadro oluşturmasını imkânsız hale getirdi.

Maç tatil edildi

Maç öncesinde hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile saha içinde görüştü. Alkış, takımlarının sahaya 11 futbolcu çıkaramayacağını hakeme bildirdi. Başlama saatinde gerekli oyuncu sayısı sağlanamayınca Resuloğlu, karşılaşmayı tarihî bir kararla tatil ederek soyunma odasına yöneldi.