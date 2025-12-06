Son Mühür / İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Menderes’te düzenlenen istişare toplantısında esnafla bir araya gelerek hem geride kalan bir buçuk yıllık dönemde yapılan çalışmaları anlattı hem de sektörün öne çıkan başlıklarına dair net mesajlar verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özkan, korsan taşımacılık, plaka düzenlemeleri, araç yenileme süreci ve ÖTV beklentisine ilişkin gelişmeleri paylaşırken yaklaşan genel kurul için de üyelerine katılım çağrısında bulundu.

‘Karnemizi değerlendirip notumuzu verin’

“Kendinizle gurur duyabilirsiniz; İzmir Şoförler Odası’nın bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle açıklamalarına başlayan Başkan Özkan, “Birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe bileğimizi hiç kimse bükemez. İyi ki birlikte yol yürüyoruz. Biz birlikte Türkiye’yiz, hep beraber güzel işlere imza atıyoruz ve atacağız. Sizlerle bir araya gelerek mesleğimizin sorunlarını konuşmanın ve tartışmanın faydalarını gördük. Göreve başladığımızdan bu yana yaptığımız faaliyetleri kitapçık haline getirdik. Kimlerle görüştük, kimlerle temasta bulunduk, mesleğimizin sorunlarını kimlerle konuştuk hepsini bu kitapçıkta paylaştık. Dönem sonlarında nasıl ki karne veriliyor, biz de yaptığımız işleri adeta bir karne haline getirdik ve duraklarımıza dağıttık. Sizlerden bizim karnemizi değerlendirip notumuzu vermenizi istiyoruz” dedi.

“En büyük sorunumuz korsan illeti”

Göreve bir buçuk yıl önce başladıklarının altını çizerek devam eden Özkan, “Geçen yıl, yılbaşının sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi S ve T plakaların sayısını 200 tane artırmak ve ihaleye çıkmak istedi. Biz de durumu anlattık ve ‘Şu anda T plakaya ihtiyaç yok’ dedik. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde araçlar sıkışıklıktan dönüş yapamıyor, bu araç ihtiyacı olduğu anlamına gelmiyor. Yollarda ana arterler açılsın, eğer gerçekten araç yetmeme durumu söz konusu ise hep beraber değerlendiririz’ dedik. Dört ay bu konu UKOME’ye geldi, biz de derdimizi anlattık. Beşinci aydan sonra belediye ve iktidar kanadı da bu konuda sesimizi duydu ve bu talep geri çekildi. O dönem pastamızın dilimlerini küçültmedik, bu bizim çabamız ve sizin desteğinizle oldu. Şu anda bizi ilgilendiren konuların başında korsan illeti geliyor. Bu yalnız İzmir’in değil; Türkiye’nin sorunu. Herkes her şekilde konuşabilir ama bunu odaların çözme gücü ve yeteneği yok. Odalar olarak federasyon ve konfederasyon nezdinde bunun çözülmesi noktasında baskı oluşturuyoruz. Türkiye’de korsan ile ilgili en yüksek ses İzmir’den çıkıyor. ‘Korsan taşımacılığın CEO’su olarak kendisini adlandıran şahsın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını Ankara’ya ötürerek bu konuda Cumhurbaşkanımız’ı bilgilendirmelerini istedik. Martı Tag ile ilgili açılmış olan davaya da göreve başlar başlamaz müdahil olduk. Son beş duruşmaya da katılarak katkılar koyduk, hukuki mücadelemize devam ediyoruz. Bilirkişi raporu da esnafımızın lehine geldi. Bu rekabet koşullarına uygun değil. Dolayısıyla esnafımızın lehine olan rapor mahkemenin eline ulaştı. Haklı olduğumuzu biliyoruz, inşallah 19 Aralık’ta görülecek duruşma sonrası bütün Türkiye’ye müjdeli haber veririz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki günlerde ÖTV müjdesi bekliyoruz”

“ÖTV konusunu sürekli gündemde tutmaya devam ediyoruz” sözleriyle devam eden Özkan, “DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu konuyu Türkiye nezdinde bir kez daha gündeme getirdi. Ankara Genel Merkezi’ne giderek taleplerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Bursa mitinginde ‘Ticari araçlara ÖTV muafiyeti verecek’ sözü var. Biz de gelen milletvekillerimize bunu hatırlatıyoruz. Ülkedeki ekonomik daralmadan dolayı bu söz ötelenmiş olabilir, önümüzdeki günlerde bu konularda müjde verilmesini umuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp ‘Araçlarımızı yenileyemiyoruz, alternatif araçlar üretilmiyor. Esnafımız zor durumda, bize bir şans verin. 9 yaşın üzerine artı 3 koyalım, en azından esnafımız ÖTV çıkana kadar aracını ikinci el düzgün araçlarla yenilesin’ dedik. Hemen direktifler verildi, talebimiz UKOME’den geçti. Bu yılın sonuna kadar araçlarınızı 2025 belediye trafik ruhsatını almak kaydı ile 2028’e kadar üç yıl sonuna kadar kullanabileceksiniz. Normalde 2017 modeller, 2026’nın sonunda bitiyor olacaktı. O yüzden arabasını kendisini 2028’in sonuna kadar götürmeyeceğini tahmin eden arkadaşlarımız acele etsin, kasalarımızı değiştirelim ve ruhsatlarımızı bu ayın sonuna kadar alalım. Bize verilen bu hakkı girişimlerimizle sağladık ve esnafımıza nefes aldırmayı amaçladık” dedi.

Genel kurul çağrısı yaptı: Düğünümüz var!

Son olarak Başkan Özkan, genel kurul çağrısı da yaptı. Özkan, “Her dönemin bir sonu var. Bizim de dört yılda bir olan genel kurullarımızın süresi geliyor. Siz değerli genel kurullarının huzuruna çıkarak yenileşme süreci başlıyor. 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.00’da kongremiz var. Kongreler odaların düğünü ve bayramıdır. Düğünler ne kadar kalabalık, hareketli olursa o kadar dışarıya güzel fotoğraf verilir. Beni beğeniyorsanız, yaptıklarım, çalışmalarımı bilenler olmuştur. Eğer benden memnunsanız, ‘Bu adam doğru adam’ diyorsanız oyunuza talibim. ‘Bu adam bizi temsil edemez’ diyorsanız da başka aday arkadaşlarımız varsa onu tercih edin. Ancak mutlaka ve mutlaka genel kurulumuzu düğün ve bayram içerisinde yapalım. Sandıktan güçlü bir mesaj çıktığında haklı olduğumuz her konuda kimse bizim karşımızda duramazlar” diye konuştu.