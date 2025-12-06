Son Mühür - Türkiye, İstanbul Silivri ve Balıkesir Sındırgı’da yaşanan depremlerle büyük panik yaşadı. Artçı sarsıntılarla endişeleri artan vatandaşlar, özellikle Marmara bölgesinde beklenen büyük deprem konusunda tedirginliklerini dile getirdi. Deprem uzmanları olası büyük İstanbul depremi konusunda ikiye ayrılırken, bazıları olacağını öngördü, bazıları ise olmayacağını belirtti. Silivri ve Sındırgı depremlerinin şiddetini ve hangi fay hattının kırılmasıyla meydana geleceğini önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kaygılara yanıt verdi.

Deprem beklenen faytın son durumu

Sözcü’nün haberine göre, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova-Çınarcık ve Esenköy–Bozburun hatlarını işaret ederek “Adalar Fayı kırılacak” iddialarına itiraz etti. Üşümezsoy, bölgedeki fay hattının fiziksel olarak var olduğunu fakat büyük bir depremi tetikleyecek düzeyde stres birikiminin bulunmadığını ifade etti. “6,5 büyüklüğünde deprem” iddialarına değinen Üşümezsoy, Esenköy–Bozburun hattının teknik olarak bu büyüklükte bir deprem oluşturabilecek kapasitede olduğunu, ancak bunun gerçekleşmesi için gereken enerjinin henüz birikmediğini söyledi.

Üşümezsoy, 'Medya 6,5 diye yazdı ancak 1984'teki deprem onun stresini tüketti. 25 yıldır söylüyorum orada birikmiş stres yok' dedi.

''Bahsedilen fay ölü bir fay''

İstanbul’dan geçen faylardaki stres birikiminin güncel durumunu aktaran Üşümezsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır 6-6,5 arasında bir fay gözlemleniyor. Silivri’ye tekrar geliyorum; Büyükçekmece'deki fay da öyle. Fayın boyu, posu ve enerjiye baktığımızda 6,5 civarında bir deprem bekleniyor. Aynı şekilde, dediğim gibi oldu. Fay, doğuya doğru İstanbul’a, Büyükçekmece’ye, Avcılar ve Yeşilköy’e kadar uzanıyor. Bazıları, bu bölgede büyük bir deprem olacağını söylüyordu. Ama o deprem olmadı çünkü bahsedilen fay, ölü bir fay."