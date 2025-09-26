Son Mühür - Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'daki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Neo Spor YouTube kanalına konuk olan Çakar, özellikle Liverpool karşılaşmasına dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan başarısız sonuçlara değinen Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın durumu çok tuhaf. Özellikle Okan Buruk'un... 3 sene üst üste şampiyonluk, bu sezon daha 6. haftada yüzde 98 oranında favori, oynadığın adamlara bak ama son 3 senede Galatasaray, Real Madrid, Barcelona ve Manchester City'ye elense haklılar diyeceğim. Frankfurt, asla Galatasaray'dan iyi takım değil.

Geçen sene Alkmaar'dan 4 yedi, Riga'ya, Malmö'ye, Dinamo Kiev'e puan kaybettin. Young Boys'a Sparta Prag'a elendin. Elendiğin takımlar, senin liginde ilk 3'e, 4'e giremeyecek takımlar. Riga küme düşer. Ben Türk futbolunda hayatımda böyle bir şey görmedim”

''Kopup gidersin''

İki olumsuz sonucun Süper Lig yarışını da olumsuz etkileyebileceğini belirten Ahmet Çakar, "Tehlike çanları çalıyor. Liverpool'dan da 5 yersen ve İstanbul'da da Bodo/Glimt'i yenemezsen şampiyonluktan kopup gidersin” ifadelerini kullandı.