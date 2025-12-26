Fenerbahçe’de bu sezon sergilediği performans nedeniyle zaman zaman taraftarın eleştirilerine maruz kalan Youssef En-Nesyri için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte ara transfer dönemine girilirken, Faslı golcünün geleceği transfer kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Suudi kulüpleri devrede

İspanyol basınında yer alan Fichajes kaynaklı haberlere göre; Suudi Arabistan’dan Al-Ittihad ile ülkenin en zengin kulüplerinden biri olan Al-Ahli, En-Nesyri’yi yakından takip ediyor. İki kulübün de tecrübeli bir forvetle kadrosunu güçlendirmek istediği ifade ediliyor.

Masadaki rakam: 35 milyon euro

Haberde, En-Nesyri için konuşulan bonservis bedelinin 35 milyon euro olduğu vurgulandı. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde, transferin Fenerbahçe açısından önemli bir ekonomik kazanç sağlayacağı ve kulübün sportif yapılanmasında yeni bir sayfa açabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Fenerbahçe için stratejik fırsat

Analizlerde, sarı-lacivertli kulübün bu transferle ciddi bir gelir elde ederek kadro planlamasını yeniden şekillendirme şansı yakalayacağı ifade edildi. En-Nesyri açısından ise Suudi Arabistan’a olası bir transferin, Avrupa futboluna kıyasla çok daha yüksek bir finansal sıçrama anlamına geleceği belirtiliyor.

Rekor satış ihtimali

En-Nesyri’nin 35 milyon euro bedelle takımdan ayrılması durumunda, 28 yaşındaki golcü Ferdi Kadıoğlu’na ait olan kulüp satış rekorunu kırarak, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncu satışı unvanını ele geçirecek.

Karar ara transferde netleşecek

Fenerbahçe yönetiminin, gelen tekliflerin resmiyet kazanması halinde teknik heyetle birlikte nihai kararını ara transfer döneminde vermesi bekleniyor. Taraftar ise yıldız golcünün kalıp kalmayacağını merakla takip ediyor.