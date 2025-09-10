Son Mühür - Süper Lig’in güçlü takımlarından Fenerbahçe’den ezeli rakibi Beşiktaş’a transfer olan Cengiz Ünder, antrenmandaki performansıyla öne çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncunun attığı gollere tepkisiz kalmadı.
Eeleştirilerin hedefindeydi
Fenerbahçe'de sınırlı süre alan ve eleştirilerin odağı olan Cengiz Ünder, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra antrenmanlardaki performansıyla takdir topladı.
Cengiz Ünder’i kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun performansını değerlendirip, "Cengiz’i hazır gördüm" ifadesini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada geniş ilgi gördü.
Kaynak: Haber Merkezi