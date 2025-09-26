Fenerbahçe’de yeni başkan Sadettin Saran ile Futbol Direktörü Devin Özek arasında yüz yüze bir görüşme gerçekleştiği ve bu görüşme sonrasında yolların ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Kulüp cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme camiada geniş yankı uyandırdı.

Devin Özek’ten dikkat çeken hamle

Ayrılık söylentilerinin ardından Devin Özek’in Instagram hesabını kapatması, iddiaları daha da güçlendirdi. Bu hamle, taraftarlar arasında “vedanın işareti mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Göreve yeni başlamıştı

Henüz 1 Haziran 2025’ten bu yana Fenerbahçe Futbol Direktörlüğü görevini yürüten 30 yaşındaki Devin Özek, kısa süre içinde kulübün transfer ve futbol yapılanmasında etkin bir rol üstlenmişti. Ayrılık iddiaları, sezon hazırlıklarının yapıldığı bu dönemde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.