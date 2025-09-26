Defne Kurt, geçirdiği trafik kazası sonrasında omurgasının L3 bölgesinde kırık oluştuğu için paralimpik sporcu olarak yarışıyor. Bu kaza nedeniyle ince bağırsağında da yırtılma meydana geldi. Yaşadığı bu ciddi sağlık sorunları sonrası omurilik felci riskine karşı tedavi gördü ve spora paralimpik yüzme dalında devam etti. Özellikle son yıllarda ulusal ve uluslararası yüzme şampiyonalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Defne Kurt, yeteneği ve azmiyle hem Türkiye'de hem dünyada paralimpik branşta öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Defne Kurt'un başarıları

Milli para yüzücümüz Defne Kurt, tüm dünyanın konuştuğu bir başarıya imza attı. Geçirdiği trafik kazasıyla beraber omurgasında L3 seviyesinde kırık oluşan Kurt, yaşadığı sağlık sorunları sonrası paralimpik branşta yüzmeye yöneldi. Son dört gün içinde Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda üç altın madalya kazandı, kendi kategorisinde Avrupa rekorunu kırdı ve Türk yüzme tarihine geçti.

İstanbul doğumlu olan Defne Kurt, spora Galatasaray Spor Kulübü’nde başladı. Henüz genç yaşlarda yeteneğiyle dikkat çeken milli sporcu, paralimpik yüzme alanındaki ilk büyük başarısını 2018’de Avusturya’nın Graz kentindeki Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda elde etti ve bronz madalya kazandı. Kısa sürede milli takıma seçilen Kurt, yurt dışında ülkesini başarıyla temsil etti.

Bir başka dikkat çekici başarı da, 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kelebek S10 kategorisinde 1.03.91’lik derecesiyle geldi. Bu derecesiyle yalnızca altın madalya kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa rekorunu da Türkiye’ye getirdi. Toplamda dört günde üç kez dünya şampiyonluğu yaşayan Defne Kurt, Beytullah Eroğlu ve Sümeyye Boyacı’nın ardından dünyada bu unvana ulaşan üçüncü Türk para yüzücüsü oldu. Kazandığı uluslararası madalyalar, onun kariyerinde istikrarlı bir yükselişi temsil ediyor.

Singapur’daki şampiyonada kazandığı dereceler ve son altın madalyası, Türk yüzmesinin geldiği noktayı ve paralimpik branşların artan önemini bir kez daha gösterdi. Defne Kurt’un azmi, yeni nesil sporculara ilham olmayı sürdürüyor; Türkiye’nin spor tarihinde özel bir anı yaşatan genç yüzücü, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Defne Kurt kimdir?

4 Mayıs 2000’de İstanbul’da doğan Defne Kurt, doğuştan sağlıklı bir bireyken geçirdiği trafik kazası sonrası omurga kırığı yaşadı ve paralimpik yüzme branşında yol aldı. Galatasaray Spor Kulübü’nde başladığı spor kariyerine, Bahçeşehir Koleji’nde aldığı eğitimle birlikte devam etti. Paralimpik milli takım sporcusu olarak başta Avrupa ve dünya şampiyonaları olmak üzere birçok turnuvada Türkiye için yarıştı. 2025 yılında birden fazla dünya şampiyonu olarak ülkemizin yüzme sporunda kilometre taşı isimlerinden biri haline geldi. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Kurt, aynı zamanda psikolog unvanı da taşıyor. Başarıları ve örnek duruşuyla spor camiasında hem başarı hem azmin sembolü olarak kabul ediliyor