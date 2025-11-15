EuroLeague’in 11. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırladığı Bayern Münih’i 74-72 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmaya üst üste top kayıplarıyla başlayan lacivert-beyazlılar ilk dakikada 5-0 geriye düştü, ancak Shane Larkin’in yönlendirdiği hücumlarla ritmini buldu. Efes, kısa sürede yakaladığı 16-0’lık seriyle oyunun kontrolünü eline aldı ve ilk çeyreği 19-14 önde kapadı.

İkinci çeyrekte Bayern pota altını zorladı

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta Efes hücumda zorlanırken Bayern Münih pota altını etkili kullandı. Alman ekibi, çeyreğin ilk 5 dakikasında 27-26 üstünlük sağladı. Cordinier ve Şehmuz Hazer’in devreye girmesiyle reaksiyon gösteren Anadolu Efes, soyunma odasına 42-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunma ve hızlı hücum dengesi

üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf yine Efes oldu. Ercan Osmani ve Dante Desserrt’ın sayılarıyla farkı koruyan ev sahibi ekip, Bayern’in top kayıplarını hızlı hücumlara dönüştürerek avantajını sürdürdü. Cordinier’in dış atış katkısıyla Efes, final periyoduna 60-47 üstün girdi.

Son çeyrekte büyük gerilim: Fark 2 sayıya indi

Mücadelenin son bölümü nefesleri kesti. Bayern Münih, Da Silva’nın üst üste bulduğu basketlerle farkı kısa sürede 62-56 seviyesine çekti. Her iki takım da dış atış ve serbest atış çizgisinden skor bulurken, son 30 saniyeye Efes’in 2 sayı üstünlüğüyle girildi. Bayern Münih’in son hücumu değerlendirememesi üzerine Anadolu Efes parkeden 74-72 galip ayrıldı.

Larkin sakatlandı, oyuna devam edemedi

Anadolu Efes için maçın tek kötü haberi Shane Larkin’in sakatlığı oldu. Milli yıldız, ilk çeyreğin 8. dakikasında kasığındaki sorun nedeniyle kenara geldi ve maça devam edemedi. Larkin’in durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

