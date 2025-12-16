Dilmen, Fenerbahçe'nin oyununda gözle görülür bir değişim yaşandığını belirtirken, teknik direktör Tedesco'nun oyuncu grubunu değiştirmekten ziyade oyun anlayışını değiştirdiğine vurgu yaptı. Fred'in performansı ve takımın genel yapısı üzerinden transfer ihtiyacını değerlendiren deneyimli yorumcu, yönetimin ve teknik heyetin planlamasına dair önemli bir iddia ortaya attı.

Rıdvan Dilmen'in Transfer ve Oyun Analizi

Konyaspor galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Domenico Tedesco'nun adaptasyon sürecine dikkat çekti. Tedesco'nun yeni bir ülke ve lige geldiğini, demoralize bir ortamda takımı tanımaya çalıştığını belirten Dilmen, "Her geçen hafta hatasından dönebiliyor. Kendisi de bunu inkar etmiyor. Belirli bir oyun planı oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Dilmen'in açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise transfer planlamasıyla ilgili oldu. Özellikle orta saha kurgusuna değinen Dilmen, Fred'in varlığının teknik direktörün "8 numara" talebini biraz yumuşatmış olabileceğini, ancak yine de o bölgeye takviye yapılmasının kaçınılmaz olduğunu savundu. Dilmen, "Kafasında 8 numara biraz yumuşadı gibi hocanın Fred'den dolayı. Ama yüzde bir milyon alınacak gibi gözüküyor" diyerek transferin kesinliğini vurguladı. Ayrıca Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth gibi isimleri örnek göstererek, transferde bütçe dengelerinin önemine işaret etti.

Fenerbahçe'nin Ligdeki Mevcut Durumu

Süper Lig'in 16. haftasını geride bırakan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Sahasında Konyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla geçen sarı-lacivertliler, özellikle Avrupa kupalarında nisan ayını görmeyi ve kupa trafiğinde kadro derinliğini korumayı hedefliyor. Takımın Brezilyalı kalecisi Ederson ve diğer yıldız isimlerin performansı, teknik heyetin oyun planının oturmaya başladığını gösteriyor. Başakşehir maçından bu yana sergilenen oyun, camiada şampiyonluk umutlarını artıran en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Rıdvan Dilmen Kimdir?

15 Ağustos 1962'de Aydın'da doğan Rıdvan Dilmen, Türk futbolunun efsanevi isimlerinden biridir. Futbolculuk kariyerine Sümerspor'da başlayan Dilmen, Muğlaspor, Boluspor ve Sarıyer gibi takımlarda forma giydikten sonra 1987 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli forma altında 1988-1989 sezonunda attığı 19 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu ve "Şeytan" lakabıyla anıldı.

Ağır sakatlıklar nedeniyle futbol kariyerini erken yaşta noktalamak zorunda kalan Dilmen, daha sonra teknik direktörlük kariyerine adım attı. Vanspor, Konyaspor, Altay, Adanaspor ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştırdı. Teknik direktörlük kariyerinin ardından spor yorumculuğuna yönelen Dilmen, uzun yıllardır televizyon programlarında futbol analizleri yapıyor ve Türk spor medyasının en etkili figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.