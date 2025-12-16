Son Mühür - Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 4-0’lık galibiyet elde ettiği maçta, tam 7303 gün aradan sonra Kadıköy’de sarı formayla sahaya çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Trendyol Süper Lig’de dün akşam Konyaspor’u farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, yalnızca galibiyetiyle değil, tercih ettiği formayla da maça damgasını vurdu.

7303 gün sonra Kadıköy'de bir ilk

Sarı-lacivertliler, tam 7303 gün aradan sonra Kadıköy’de sarı formayla sahaya çıktı. Fenerbahçe, iç sahada en son 2005 yılında sarı formayı giymişti. Yaklaşık 20 yıl sonra Kadıköy’de tekrar sarı formayla mücadele edilmesi, tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Tarihi forma tercihini sahaya da yansıtan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek 4-0’lık galibiyetle hem 3 puanı aldı hem de bu özel geceyi farklı bir skorla taçlandırdı. Forma tercihi, maçın ardından taraftarlar arasında nostaljik yorumlara yol açarken, kulüp tarihine dair paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı.