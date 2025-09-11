Son Mühür - Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, 14 Eylül Pazar günü kendi sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Dev maçta düdük çalacak isim Ozan Ergün oldu.

5. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

13 Eylül Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük