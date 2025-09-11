Son Mühür - Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, 14 Eylül Pazar günü kendi sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Dev maçta düdük çalacak isim Ozan Ergün oldu.
5. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
13 Eylül Cumartesi
- 17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
- 17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
- 20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
- 20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
- 17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
- 20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
- 20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
