Son Mühür - Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için dikkat çeken bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlı ekip, Premier Lig temsilcisi Chelsea’nin Fransız stoperi Axel Disasi’nin transferi için resmi görüşmelere başladı. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle kadroya katılması planlanıyor.

Transferde son durum

Teknik ekibin, savunma hattına liderlik edebilecek deneyimli bir oyuncu istemesi üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Axel Disasi transferinde süreci hızlandırdı. İngiltere’ye çevrilen transfer rotasında Chelsea ile yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği ifade ediliyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala, Siyah-Beyazlılar bu kritik hamleyi sonuçlandırmayı hedefliyor. Disasi’nin kadroya katılması durumunda, Beşiktaş’ın savunma hattının hem fiziksel hem de taktiksel olarak ciddi bir güç kazanması bekleniyor.

Axel Disasi'nin kariyeri

Fransız stoper Axel Disasi, kariyerinde Reims ve Monaco gibi takımlarda oynadıktan sonra 2023 yılında Chelsea’ye transfer olmuştu. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan Disasi, Chelsea formasıyla Premier Lig’de istikrarlı bir grafik çizdi.