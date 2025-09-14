Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Chobani Stadı’ndaki dev mücadele saat 19.00’da başladı ve büyük ilgi gördü.
Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetirken, VAR’da Davut Dakul Çelik görev yapıyor. Dev derbi Bein Sports 1’den canlı yayınlanıyor.
İlk 11’ler belli oldu
Fenerbahçe sahaya Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri on biriyle çıktı.
Trabzonspor’un ilk 11’i ise Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Onuachu’dan oluştu.
Trabzonspor 10 kişi kaldı
Mücadelenin 19. dakikasında kritik bir an yaşandı. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu’na sert müdahalede bulunan Okay Yokuşlu, önce sarı kart gördü.
VAR incelemesi sonrası hakem Ozan Ergün, kararı değiştirerek oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Bu karar sonrası Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı.
İlk gol En-Nesyri’den geldi
Karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçe aradığı golü buldu. Szymanski’nin sağ çaprazdan içeri çevirdiği topu kaleci Onana sektirdi.
Dönen topu önünde bulan En-Nesyri, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
VAR kararıyla gol iptali
dakikada Trabzonspor’un bulduğu gol VAR’a takıldı. Olaigbe’nin ortasında Onuachu’nun kafa vuruşu ağlarla buluşsa da, faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Bordo-mavili ekip erken sevincin ardından hayal kırıklığı yaşadı.
Kartlar havada uçuştu
32. dakikada Trabzonspor’dan Stefan Savic itirazları nedeniyle sarı kart gördü. 41. dakikada ise Fenerbahçe’den İsmail Yüksek sert müdahalesi sonucu sarı kartla cezalandırıldı. İlk yarıda tansiyon zaman zaman yükseldi.
İlk yarı sonucu
Dev derbinin ilk yarısı, En-Nesyri’nin attığı golle Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Tribünlerde büyük heyecan yaşanırken, ikinci yarıda Trabzonspor’un eksik kadrosuyla nasıl bir performans göstereceği merak konusu.