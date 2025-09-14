Son Mühür- La Liga’nın 3. haftasında Reale Arena’da Real Sociedad’a konuk olan Real Madrid, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin gollerini Kylian Mbappe ve Arda Güler kaydederken, Arda’nın performansı sadece İspanya’da değil, dünya basınında da geniş yer buldu.

“Arda Güler değerini kanıtladı”

ZNews, milli futbolcunun yükselen grafiğini manşetine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

“Arda Güler, Real Madrid’deki değerini kanıtladı. Mbappe’nin ideal partneri Vinicius değil, Arda Güler. Yavaş yavaş olgunlaşıyor ve artık rotasyon oyuncusu değil, takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.”

Granda3 adlı spor portalı ise Arda’nın galibiyetteki rolünü şu sözlerle vurguladı:

“Arda Güler ve Mbappe, Real Sociedad karşısında zaferin mimarıydı. Arda’nın mükemmel sol ayağı, oyun vizyonu ve hareketliliği Xabi Alonso’nun sisteminde kilit rol oynuyor. Bugün Real Madrid’in yarısı Mbappe ve Arda’dan oluşuyor.”

Ronaldo–Özil benzetmesi

Tribuna’nın haberinde ise dikkat çekici bir kıyaslama yapıldı. Haberde, Arda Güler ile Mbappe’nin sahadaki uyumunun, bir dönem Bernabeu’da iz bırakmış Mesut Özil–Cristiano Ronaldo ikilisini hatırlattığı ifade edildi.

“Mbappe ve Arda birbirini tamamlıyor”

Vietnam basınında ise ikiliye övgüler yağdı:



“Mbappe ve Arda Güler birbirini mükemmel şekilde tamamlıyor. Güler topu kolayca kontrol ediyor, oyunu açıyor ve yaratıcı paslarla boş alan buluyor. Mbappe ise doğru zamanda doğru hareketlerle genç takım arkadaşının yaratıcılığını en üst seviyeye çıkarıyor.”

Henüz 19 yaşında olan Arda Güler’in, Real Madrid formasıyla bu kadar kısa sürede kilit oyuncu haline gelmesi, futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Özellikle Mbappe ile sahadaki uyumunun, kulübün geleceği için umut verici olduğu yorumları yapılıyor.