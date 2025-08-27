Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe, 16 yıllık bir hayali gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Portekiz'de Benfica'ya konuk olacak. Deplasmanda alınacak bir galibiyet, takımı Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına taşıyacak.

Maç Saati ve Yayın Bilgisi

Lizbon'daki Estadio de Luz'da oynanacak olan dev karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, futbolseverler tarafından TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić, geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

16 Yıllık Hasret Sona Erecek mi?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde en son 2008-2009 sezonunda grup aşamasında yer almıştı. O tarihten bu yana bir türlü Devler Ligi'ne kalamayan sarı-lacivertliler için bu maç, sadece bir eleme turu karşılaşması değil, aynı zamanda 16 sezonluk özlemi bitirme mücadelesi niteliği taşıyor.

Portekiz Deplasmanında Galibiyet Yok

Fenerbahçe, Benfica ile bu önemli deplasmanda daha önce üç kez karşı karşıya geldi ve henüz galibiyet elde edemedi.

1975-1976 sezonunda Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazandı.

2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde, Fenerbahçe sahasında 1-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-1 mağlup olarak elendi.

2018-2019 Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ise Benfica, sahasında 1-0 galip gelmişti.

Bu istatistikler, Fenerbahçe'nin zorlu bir deplasmana çıktığının en büyük kanıtı olarak gösteriliyor. İki takım son olarak bu sezon başında hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve Benfica 3-2 galip geldi.

Fenerbahçe'de Tek Eksik

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almazken, yerine ilk maçta olduğu gibi Cengiz Ünder kadroya dahil edildi