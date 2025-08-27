Fransız basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray ile Udinese arasında Zaniolo transferi için yürütülen görüşmelerde bir süredir somut bir ilerleme kaydedilemiyor. Bu durum, oyuncunun geleceğine dair belirsizliği daha da artırıyor.

Galatasaray satın alma opsiyonunda ısrarcı

Galatasaray yönetiminin, Zaniolo için yapılacak olası kiralık anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiği ifade ediliyor. Ancak Udinese, bu maddeye sıcak bakmadığı için görüşmelerin tıkandığı belirtiliyor.

Oyuncunun tercihi Galatasaray

Transferin çıkmaza girmesindeki bir diğer faktörün bizzat Nicolo Zaniolo olduğu öne sürülüyor. Haberlere göre 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray’da kalmak istediğini yönetime bildirdi. Bu tavır, transfer sürecinin uzamasında önemli rol oynuyor.

Gelecek belirsizliğini koruyor

Udinese’nin geri adım atmaması halinde transferin gerçekleşmesinin zor olduğu, Zaniolo’nun ise sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edebileceği konuşuluyor. Yönetimin, oyuncunun geleceğiyle ilgili net kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Zaniolo Galatasaray’da kaldı mı?

Galatasaray taraftarları, yıldız oyuncunun geleceği konusunda büyük merak içerisinde. İtalyan futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı kısa süre içinde netlik kazanacak.