Son Mühür - Transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio’nun ardından Ederson transferini de tamamlayarak bir hamlede daha mutlu sona ulaştı.

İstanbul'a gelecek

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio’yu dün gece geç saatlerde İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Ederson transferi konusunda da Manchester City ve tecrübeli kaleciyle anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano’nun haberine göre, sarı-lacivertliler Ederson için İngiliz kulübüne 13-14 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Haberde, Devin Özek ve Jorge Mendes’in kişisel şartlar konusunda da anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. Ederson’un gün içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.