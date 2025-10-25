Osman Günden / Son Mühür - Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep Stadyumu’nda Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan atamaya göre, Gaziantep FK – Fenerbahçe maçında hakem olarak Atilla Karaoğlan görev alacak; yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen olacak.

Ezber bozan yorum

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programına katılan Abdülkerim Durmaz, maç sonucu hakkında tahminde bulunarak Gaziantep FK’nin mağlup olmayacağını iddia etti. Puan durumundaki yerleri Geride kalan 9 haftada 19 puan toplayan Fenerbahçe, ligde 3. sırada bulunuyor. 17 puana sahip Gaziantep FK ise 4. sırada yer alıyor.