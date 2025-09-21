Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci gününde oy verme işlemlerinin ardından gerginlik çıktı. İki başkan adayının destekçileri arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek stadyumdaki atmosferi gerdi.

Oy verme sona erdi, sayım başladı

Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ikinci gününde oy verme işlemleri tamamlandı. Kongre üyeleri büyük bir katılım gösterirken, sayım işlemlerine geçildi. Bu sırada hem mevcut başkan Ali Koç hem de rakip başkan adayı stadyuma geldi. Tribünlerde yer alan kongre üyeleri, adayları tezahüratlarla karşıladı.

Destekçiler arasında gerilim

İki adayın tribünlerdeki destekçileri arasında önce sözlü atışmalar yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, stadyum atmosferini gerginleştirdi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlarda kongre üyeleri arasında itişmelerin olduğu görüldü.

Ali Koç ve yönetim devreye girdi

Olayların büyümesini engellemek için mevcut başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri devreye girdi. Taraflarla tek tek konuşan Koç, tansiyonun düşmesini sağladı. Yapılan müdahaleler sonrası ortam yeniden sakinleşti ve sayım işlemleri kaldığı yerden devam etti.

Kongrede heyecan sürüyor

Fenerbahçe camiası için kritik öneme sahip olan olağanüstü seçimli genel kurulda, başkanlık yarışının sonucu merakla bekleniyor. Kongre üyeleri, sayımın tamamlanmasıyla birlikte yeni dönemde kulübü yönetecek başkanı öğrenecek.