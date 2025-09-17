Fenerbahçe, transfer döneminde Avrupa kulüplerinden aldığı tekliflere rağmen takımda kalmayı tercih eden milli futbolcu İsmail Yüksek’in sözleşmesini bir kez daha güncelleme kararı aldı. Yönetim, Trabzonspor maçındaki başarılı performansının ardından tecrübeli oyuncunun maaşına yeni bir zam yapacak.

Tekliflere Rağmen Kaldı

Yaz transfer döneminde Avrupa’dan birçok kulübün radarına giren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe’den ayrılmak istemedi. Milli futbolcu, kulübün çıkarlarını ön planda tutarak sarı-lacivertli ekipte kaldı.

Trabzonspor Maçında Öne Çıktı

Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen İsmail Yüksek, taraftardan ve yönetimden tam not aldı.

Yeni Zam Yapılacak

2020 yılında Gölcükspor’dan transfer edilen İsmail Yüksek’in sözleşmesi geçtiğimiz 15 Mayıs’ta 2028’e kadar uzatılmış ve maaşına zam yapılmıştı. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kontratını yeniden güncelleme ve maaşına bir kez daha iyileştirme yapma kararı aldı.