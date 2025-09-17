Son Mühür - Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, NTV’de konuk olduğu Empati programında, Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamadığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bu durumun fazla büyütülmemesi gerektiğini vurgulayan Terim, şu ifadeleri kullandı:

''Bazen böyle yıllar olur. Avrupa'da 30-40 yıl şampiyon olamayan takımlar var. Bu, sağlıklı düşünmeyi engeller''

Deneyimli teknik adam, Türk futbolunun bugünkü hali ve geçmişteki tecrübeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Terim’in açıklamaları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.