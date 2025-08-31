Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadele, sarı-lacivertli ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

En-Nesyri duble yaptı!

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından sahaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı öne taşıdı.

14. dakikada Dorgeles Nene, takımını öne geçiren golü kaydetti.

ve 40. dakikalarda sahneye çıkan Youssef En-Nesyri, attığı iki golle skoru 3-0’a getirdi.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise maçın ilerleyen dakikalarında bulduğu tek golle farkı azaltabildi.

Puan tablosunda son durum

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig’deki puanını 7’ye yükseltti ve bir maç eksiğiyle 5. sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Gençlerbirliği ise ligin son basamağında kaldı.

Taraftarlardan moral desteği

Mourinho sonrası yeni döneme giren Fenerbahçe’de alınan galibiyet, hem oyuncular hem de taraftar için moral kaynağı oldu. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta oynanacak maç öncesinde hazırlıklarını sürdürmeye başlayacak.

