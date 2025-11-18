Son Mühür- Fenerbahçe, ocak ayı transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yönetim, golcü transferi için birden fazla alternatif üzerinde dururken dünyaca ünlü yıldız Robert Lewandowski ve Süper Lig deneyimi bulunan Alexander Sörloth ilk sıradaki hedefler olarak öne çıkıyor.

Öncelik Lewandowski ve Sörloth’ta

Sarı-lacivertli yönetimin forvet hattı için iki ana hedefi bulunuyor. Barcelona forması giyen Robert Lewandowski’nin durumunun henüz netleşmediği, Polonyalı golcünün ayrılık konusunda karar vermek için süre istediği öğrenildi. Lewandowski’nin takımında kalmayı tercih etmesi halinde rota Sörloth başta olmak üzere diğer seçeneklere çevrilecek.

Listeye yeni forvet: Tolu Arokodare

Fenerbahçe’nin değerlendirmeye aldığı son isim, Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare oldu.

Boy: 1.97

Yaş: 24

Oyun tarzı: Paul Onuachu’ya benzetiliyor

Milli takım: Nijerya – 10 maç, 2 gol

Fiziksel gücü, ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ve hava toplarındaki etkisiyle dikkat çeken genç santrfor, teknik ekibin izlemeye aldığı seçenekler arasına girdi.

Wolverhampton ile temas planlanıyor

Sezon başında 26 milyon euro karşılığında Wolves’a transfer olan Arokodare, Premier Lig’de şu ana kadar 9 maçta 2 gol kaydetti. Fenerbahçe’nin, oyuncunun transfer koşullarını öğrenmek adına kısa süre içinde İngiliz ekibiyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Milli Takım performansı da izleniyor

Nijerya Milli Takımı’nda da forma giyen Arokodare, uluslararası arenada çıktığı 10 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında forvet transferini sonuçlandırmayı hedeflerken Arokodare, güçlü fiziği ve gelişime açık profiliyle öne çıkan adaylar arasında yer alıyor