Son Mühür - Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin kontrat talebi gündeme gelirken, futbolcu ile yönetim arasında yapılan görüşmeler öne çıktı.

Faslı golcünün geleceği ne olacak?

Ara transfer döneminde adı en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Youssef En-Nesyri, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip forvet hattını güçlendirmek için görüşmelerini sürdürürken, Faslı golcünün durumu da ayrı bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Juventus'u reddetti, taleplerini sundu

Youssef En-Nesyri’nin Juventus’tan gelen kiralama teklifini reddetmesi kulüp çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı. İtalyan temsilcisinin sunduğu maaş önerisini de kabul etmeyen Faslı golcünün, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürmeye olumlu yaklaştığı ancak bazı şartlar öne sürdüğü öğrenildi. Yıllık 8 milyon euro kazanan 28 yaşındaki forvetin, Haziran 2029’a kadar süren sözleşmesindeki ücret farkının sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanmasını talep ettiği belirtiliyor. Bu isteğin ardından yönetim ile oyuncu tarafı arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.