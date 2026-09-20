Süper Lig yarışının altıncı haftası, sarı-lacivertli ekibin kritik iç saha sınavına sahne oluyor. Chobani Stadı zemininde oynanacak zorlu doksan dakikanın başlama saati, görev alacak hakem kadrosu ve iki takımın sahaya çıkacağı on birler sporseverlerin erişimine sunuldu.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Merkez hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek olan lig müsabakası, saat 17:00 itibarıyla start alacak. Bu önemli randevuyu televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1 frekansı üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.

FENERBAHÇE VE EYÜPSPOR İLK 11 KADROLARINDA KİMLER VAR?

Zorlu karşılaşma öncesi her iki kulübenin de galibiyet parolasıyla oluşturduğu taktiksel dizilişler netlik kazandı. Ekiplerin sahaya süreceği resmi başlangıç kadroları şu şekilde sıralandı:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Vedat.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

SAKATLIK RAPORU: MERT MÜLDÜR VE MARCO ASENSIO'NUN DURUMU NEDİR?

Sarı-lacivertli camiada Konyaspor randevusunda yaşadığı problem nedeniyle bir aydır formasına hasret kalan İspanyol yıldız Marco Asensio'nun iyileşme süreci tamamlandı. Teknik heyetin görev vermesi halinde tecrübeli hücumcu maçta süre alabilecek. Mevcut kadrodaki tek eksik oyuncu ise menisküsünde yırtık tespit edilen savunmacı Mert Müldür olarak açıklandı.