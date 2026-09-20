Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, milli takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor. Futbol altyapıların lokomotifi olan Altınordu, Süper Lig’e ve ay-yıldızlılara oyuncu gönderiyor. Altınordu, öz kaynak sistemiyle ve sürdürülebilir altyapı modeliyle dikkat çekiyor. Futbolcu fabrikası olan kırmızı-lacivertliler, yeni sezonda profesyonel liglerden çekilme kararı aldı. Yatırımlarını ve hamlelerini sadece altyapıya yönelten Altınordu, spor okulu faaliyetlerinde tüm Türkiye’ye yayılmak istiyor.

Altınordu’nun milli gururu

Ümit Millî Takımızın Ukrayna ile Miskolc'de oynayacağı karşılaşma DVTK Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Ay-Yıldızlılar, Macaristan ile İstanbul'da saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. Milli takımımızda Altınordu’nun gururu Serhat Öztaşden yer alıyor. Altınordu altyapısından yetişen Öztaşden, ay-yıldızlı formayı giyecek. 2004 doğumlu genç kaleci Kocaelispor’da oynuyor. Milli takımımızda bütün yaş kategorilerinde forma giyen başarılı kaleci kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.