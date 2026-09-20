İstanbul temsilcisinde hücum hattının dinamosu Leandro Trossard ve savunmanın solundaki Rıdvan Yılmaz sakatlıkları yüzünden kafileye dahil edilmedi. Genç forvet Semih Kılıçsoy ile Yasin Özcan da teknik heyetin kararıyla İstanbul'da kaldı. Kadrolar yeniden şekillendi.

Diyarbakır cephesinde ise sakatlığı süren Gökhan Gül, Yira Sor ve Dilhan Demir takımı yalnız bırakacak. İki takımda da cezalı futbolcu bulunmazken, teknik direktörler taktik planlarını son antrenmanda netleştirdi. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakika nefesleri kesecek.

Amedspor Beşiktaş maçında kimler sakat ve cezalı?

Amedspor'da Gökhan Gül ve Yira Sor, Beşiktaş'ta ise Leandro Trossard ile Rıdvan Yılmaz sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmuyor. İki ekipte de cezalı oyuncu yok.

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Siyah-beyazlı ekipte Trossard'ın yokluğu sol kanatta rotasyona yol açtı. Diyarbakır temsilcisi de orta sahadaki sertliğini korumak adına Furkan ve Raveloson ikilisine güveniyor. Saha parselasyonu belirleyici olacak.

Sahaya çıkacak muhtemel 11 kadroları

Teknik adamlar sahaya sürecekleri isimleri büyük ölçüde belirledi. Konuk ekipte ileri uçta Dusan Vlahovic gol ararken, arkasında Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü servis yapacak. Amedspor ise kalesini tecrübeli eldiven Lafont'a emanet edip ileri hatta Gift Orban ile sonuca gitmeyi hedefliyor.

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Saba, Ballet, Muhammed, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Hızlı geçişler belirleyecek. Orta sahadaki ikili mücadeleleri kazanan taraf oyunu yönlendirecek.

Amedspor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Amedspor ile Beşiktaş arasındaki lig mücadelesi 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tribünleri dolduracak futbolseverler büyük bir heyecana tanıklık edecek. İki camia da sahadan 3 puanla ayrılarak haftayı kayıpsız kapatmayı amaçlıyor.